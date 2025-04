Regina Duarte posta vídeo mentiroso de Nikolas Ferreira em prol de anistia

Ela também compartilhou um vídeo falso sobre o cantor Nando Reis. O vídeo, que também recebeu o selo de "informação falsa" do Instagram, mostra Nando Reis sendo vaiado no Rock in Rio 2022 após declarar voto contrário a Jair Bolsonaro. Na verdade, o cantor nem sequer se apresentou naquela edição do Rock in Rio, e no vídeo em questão o público gritava "fora Bolsonaro" enquanto Nando Reis recebia no palco uma liderança indígena.

Durante a pandemia de covid-19, ela faz postagens antivacina. Em janeiro de 2024, três anos depois da aplicação da primeira vacina contra covid no Brasil, ela disse que crianças "não têm segurança" para receber o imunizante — o que é falso.

Foram tantas advertências que o Instagram passou a exibir um aviso aos novos seguidores de Regina. Em março de 2023, quem tentasse acompanhar o perfil da atriz recebia a seguinte mensagem: "Tem certeza de que deseja seguir Regina Duarte? Esta conta publicou repetidamente informações falsas que foram analisadas por verificadores de fatos independentes ou que eram contra nossas Diretrizes da Comunidade".

Famosos já se disseram decepcionados com a colega. Em janeiro de 2023, Regina Duarte fez uma publicação duvidando da crise humanitária do povo yanomami. O caso gerou revolta entre os famosos: "Dessa vez a senhora ultrapassou todos os limites, da sanidade a moralidade. É imoral, cruel demais! Não se sensibilizar com a situação dessas crianças é porque a sua humanidade foi embora da sua alma!", escreveu Astrid Fontenelle nos comentários.