Mostra de SP confirma estreia de 'Ainda Estou Aqui' na programação

Filme deu passo em direção ao Oscar

Para a colunista Flavia Guerra, a vitória pode aproximar Fernanda Torres da corrida pelo Oscar. "Se o prêmio fosse de Melhor Atriz, claro que facilitaria a vida da Fernanda. Mas nada é garantido: nem que ela vá, nem que não vá. Acontece (...) da atriz ser indicada e até ganhar o Oscar sem estar em Cannes ou Veneza", explicou.

Em entrevista, Torres exaltou Eunice Paiva, interpretada por ela no filme. "A Eunice é uma mulher anticlichê por excelência. Foi feminista muito antes de queimar sutiã. Nos anos 50, mãe de cinco filhos e casada com o homem perfeito, já sentia que aquilo tudo uma hora ia acabar. Concluiu, antes de muita gente, que era através do Direito e da Lei que viria a reparação. Era visionária", disse, em conversa com Flavia Guerra no Plano Geral.

Selton, que interpreta Rubens Paiva, elogiou o trabalho da colega. "É uma honra poder retomar a parceria com a Fernanda, que está entregando uma das performances mais poderosas do ano no cinema mundial. Não é exagero. É muito bonito estar perto dela e poder aplaudir uma colega que admiro tanto", contou.