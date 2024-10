Após recontratar o filho, Andressa Urach afirma não ligar para críticas

Andressa Urach, 36, recontratou o filho, Arthur Urach, 19, para filmar seus conteúdos adultos.

O que aconteceu

Após contar nas redes sociais que Arthur voltará a trabalhar com ela, a influenciadora afirmou para a colunista Fábia Oliveira que não liga para as críticas que vem recebendo. "Eu não leio os comentários, não ligo para a opinião das pessoas. Quando eu estava quebrada no fundo do poço, nenhum irmão da igreja, os sem pecados, me ajudou a pagar uma luz ou um leite para me ajudar com meus filhos, estamos trabalhando!".

Andressa contou que está se esforçando para construir um patrimônio para os filhos. "Não fazemos mal a ninguém. Não paro minha vida pra cuidar da vida de ninguém e não falo mal de ninguém. Tô construindo um patrimônio para meus filhos trabalhando",.