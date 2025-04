Dantinhas: Vilma vai precisar de assessoria para filtrar falas polêmicas

Vilma foi a última eliminada do BBB 25 com 58,91% dos votos. Durante as entrevistas que deu após deixar o confinamento ela demonstrou não se arrepender de falas polêmicas que teve durante o reality, especialmente sobre Aline. Este foi um dos temas do Central Splash desta quarta-feira (2).

Um dos vídeos que foi mostrado para Vilma no Bate-Papo com o eliminado foi o que prova que Vinícius não lhe ofendeu. Naquele momento, ela disse que não se arrependia de ter usado a suposta frase na hora de chamar o brother para o Paredão com seu Contra Golpe.

Vilma também diz que não se arrepende das falas que teve contra Aline, dizendo que a baiana era um relacionamento de apenas "um ou dois dias" para seu filho, Diogo.