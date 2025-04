Renata expressa chateação com os gêmeos no BBB: 'Não sei que aliado é esse'

O clima entre Renata e os gêmeos João Pedro e João Gabriel parece estar cada vez mais tenso dentro da casa do BBB 25. Durante uma conversa com Maike, na madrugada desta quinta-feira (03), a sister desabafou sobre as atitudes dos meninos.

O que houve

Renata demonstrou cansaço com o comportamento dos aliados. "Ai, tô chateada."