Maike soma mais R$ 100 mil ao prêmio final do BBB 25; veja valor atualizado

Diferente das outras vezes, o Pegar ou Guardar desta semana foi de sorte. O brother deveria escolher quantas cartas quisesse das que estavam disponíveis.

Dentre elas, estavam duas cartas com R$ 30 mil e R$ 60 mil, além de duas cartas "bombas". Estas, caso tiradas, encerrariam o jogo e deixariam o jogador sem nenhum valor — já que a quantia iria diretamente para o prêmio.

Logo em sua primeira escolha, Maike tirou a "bomba". Dessa forma, o jogo foi automaticamente encerrado e o prêmio final foi atualizado para R$ 2.635.000,00.

