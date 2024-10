É o fim do Chega Mais? Daniel Castro traça futuro no SBT

Com o anúncio da saída de Regina Volpato do SBT, crescem as especulações sobre o futuro do programa que ela apresenta, o Chega Mais.

O SBT diz que não, mas é [o fim do Chega Mais]. A saída da Regina Volpato foi um sinal de que essa decisão já foi tomada, e que ela já tinha sido comunicada que o programa iria até dezembro. Daniel Castro, Editor do Notícias da TV

O comentarista diz que o programa, no entanto, será substituído por um de mesmo formado — só não se sabe ainda se Rebeca Abravanel realmente será a nova apresentadora. "Ela teve bebê recentemente, não sei se está disposta", diz.