Power Couple: Gretchen 'mãezona' está com os dias contados no reality?

A nova temporada de Power Couple Brasil começou, com Gretchen sendo uma das principais escaladas do elenco. A rainha dos memes está no reality acompanhada de seu atual marido, Esdras. Dieguinho e Dantinhas, apresentadores do Central Splash, avaliam a postura dela nos primeiros dias de confinamento.

Já no primeiro dia de confinamento, uma peça de carne congelada acabou gerando incômodo em Gretchen. Diego comeu a proteína que ela teria separado para seu marido, e reclamou com os amigos. Ela complementou dizendo que se Esdras tivesse visto a discussão entre eles, teria entrado na briga para defendê-la.