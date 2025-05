Saryne: Atuações de Paolla Oliveira e Debora Bloch não devem ser comparadas

Com o destaque para ambas as personagens no mesmo episódio, o público acabou fazendo comparações entre as duas. Há quem acredite que Paolla roubou a cena que seria de Debora.

Não é uma batalha de lipsync, para ficar comparando. Que coisa chata.

Bárbara Saryne

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng