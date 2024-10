Bruno Mars relata encontro com Rosé, do Blackpink: 'Tentou me beijar'

Bruno Mars, 39, detalhou seu encontro com Rosé, 27, integrante do Blackpink.

O que aconteceu

Bruno publicou uma foto ao lado da cantora dando a entender que houve um flerte entre eles. "Então, esse era eu lutando pela vida depois que @roses_are_rosie me apresentou a um jogo de bebida coreano e me deixou animado. Logo depois, ela tentou me beijar, e eu fiquei tipo 'Uau, Rosie! Que parte do jogo é esta?' Ela disse: 'Já não estou brincando com você, menino! A grande Rosie está levando isso a sério'. Abalado, eu respondi: 'Pare com isso, Rosie, estou com medo!' Mas tirando isso, noite super-relaxada", escreveu o músico na legenda.

A artista, então, rebateu Bruno Mars. "O que há de errado com você?"