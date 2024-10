A Fazenda 16: Peões comentam volta do X: 'A gente corria risco de flopar'

Sacha questionou. "O Twitter gera público?"

Flora explicou. "Não público, diretamente, mas fala muito do programa e bota o programa em primeiro lugar. Acho que agora a gente vai ter festa patrocinada, festa de tal marca... Toda segunda-feira deve ter uma ação."

Júlia explicou a importância da rede. "O Twitter é a rede social mais do que qualquer outra que é a rede social de reality show. Tudo surge no Twitter. O pessoal que a companha 24h comenta no Twitter."

Flora brincou. "A volta do Twitter foi muito bom pra gente. A gente corria risco de ficar flopado, cara!"