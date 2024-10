Camila Moura fala de Buda em A Fazenda 16: 'Será que ele me amava?'

Em uma conversa com seus aliados na casa da árvore na noite de segunda-feira (14) em A Fazenda 16 (Record), Camila Moura voltou a falar do ex-marido, Lucas Buda.

O que aconteceu

Camila comentou a participação de Lucas no BBB 24. "Comi o pão que o diabo amassou. Sabe uma coisa que fico? O cara saiu livre leve e solto como se eu nunca tivesse existido na vida dele. "