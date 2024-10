João Vicente de Castro expõe briga entre Kéfera e Vera Fischer: 'Voou nela'

João Vicente de Castro, 41, expôs que Vera Fischer, 72, e Kéfera Buchmann, 31, brigaram na festa da novela Espelho da Vida, em 2018.

O que aconteceu

O ator e apresentador contou que Vera estava tomando seus drinks quando se desentendeu com Kéfera. "A Vera é uma mulher de uma carreira muito extensa, uma mulher que já passou por muita coisa na vida e, às vezes, ela estava lá tomando os drinks dela, falando besteira e a gente respeitava. Vamos que vamos, é a Vera Fisher", disse durante participação no podcast De Frente com Blogueirinha.