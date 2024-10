Em qual novela Kéfera e Vera Fischer teriam brigado nos bastidores?

No filme, Cris será Julia Castelo, a protagonista do produção. Na pesquisa para interpretar a personagem, a moça vive uma experiência de viagem no tempo e se depara com uma de suas vidas passadas, no início da década de 1930.

Rafael Cardoso, Vitória Strada e João Vicente de Castro em 'Espelho da Vida' Imagem: Victor Pollak/Globo

Focada no espiritismo, "Espelho da Vida" foi a primeira e única novela de Kéfera na Globo. Na trama, ela vive Mariane, uma famosa atriz que vai até Rosa Branca rodar o filme dirigido por Alain, seu ex-namorado.

Mariane deseja o papel principal do longa-metragem. Para isso, se une a Josi (Thati Lopes), figurinista do filme, e arma várias situações para separar Alain de Cris.

Mariane (Kéfera) em 'Espelho da Vida' Imagem: Jão Miguel Júnior/Globo

"Espelho da Vida" também foi a última novela de Vera Fischer na Globo. Ela vivia Carmo, uma atriz veterana que está afastada da atuação porque acredita que com a idade não ganha mais papéis relevantes.