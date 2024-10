Como foi a polêmica morte da personagem de Maitê Proença em 'Cara e Coroa'?

Na história, Heloísa marca um encontro com Fernanda (Christiane Torloni) no despenhadeiro com a intenção de matá-la. Mauro encontra a mulher no local para evitar o plano e os dois iniciam uma discussão.

Durante a briga corporal, o vilão empurra a esposa que cai em uma pedra e morre. Natália (Alessandra Negrini) é a única testemunha do crime.

As polêmicas nos bastidores

A saída de Maitê Proença da trama não estava planejada e pegou todos de surpresa, como contou o ator Miguel Falabella em entrevista ao livro "Autores, Histórias da Teledramaturgia": "Um dia, Maitê Proença me ligou e perguntou se eu já tinha lido o bloco novo. Eu respondi que não e ela falou: 'O capítulo 49 termina numa cena em que aparecemos eu, você e a Christiane Torloni no alto de um penhasco. A Christiane é a protagonista, você é o antagonista. Eu acho que vou cair desse penhasco.' Não deu outra. Ela ficou furiosa, com toda razão, porque não tinha sido avisada de que sairia da novela".

Maitê também supostamente já falou sobre o caso, em 2017, durante entrevista ao programa Roda Viva. Na ocasião, a atriz relembrou um caso onde foi retirada do trabalho sem aviso prévio por ciúmes do diretor, mas sem citar nenhum nome ou o título da obra: "Um diretor queria meu namorado. Ele precisou me tirar do caminho porque achava que seria mais fácil chegar a ele. Depois de seis meses que, em conversa com Boni, fiquei sabendo o que ocorreu. Esse diretor tinha me pedido para jogar uma garrafa contra a parede, como se fosse um ensaio. Ele gravou, mandou para o Paulo Ubiratan e disse que eu era louca e que era impossível me dirigir".