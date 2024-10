Stylist de Iza exibe detalhes de lembrancinhas de maternidade de Nala

Bianca Jahara, stylist de Iza, compartilhou em suas redes sociais a lembrancinha que recebeu após visitar Nala na maternidade.

O que aconteceu

Todos que visitarem a primeira filha de Iza na maternidade receberam o presente. A herdeira da cantora veio ao mundo no último domingo (13), as 7:52 da manhã.

O kit é composto por uma caixinha com o nome da criança, dois saquinhos, uma sacolinha recheada e um biscoitinho decorado. Todos os produtos contam com uma identidade visual personalizada com um N, de Nala e lacinhos cor de rosa.