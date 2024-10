Diddy sofre com a comida, mas teve privilégio: a rotina do rapper na prisão

Sean "Diddy" Combs está preso desde o dia 16 de setembro no Centro de Detenção Metropolitana do Brooklyn. A defesa do rapper revelou qual seria a parte "mais difícil" da prisão, além disso, Diddy também teve um "tratamento especial"; veja:

Rotina

O advogado de Diddy disse que a "parte mais difícil" da prisão é o cardápio. "Acho que a comida é provavelmente a parte mais difícil", confessou Marc Agnifilo, segundo a People.

O rapper começa o dia às 6h, com um café da manhã composto por cereais, frutas, torradas e um bolo. O almoço é servido às 11h, enquanto o jantar é servido após as 16h.