Justin Bieber diz que 'não tem nada a ver' com Diddy e está enojado

Justin Bieber está enojado com as acusações feitas contra Sean 'Diddy' Combs e diz que 'não tem nada a ver' com ele.

O que aconteceu

Bieber foi aconselhado a ficar o mais longe possível de qualquer coisa relacionada ao rapper, de acordo com o Us Weekly. Ele estaria enojado com tudo envolvendo Sean.

Ainda segundo o site, uma fonte próxima do cantor canadense afirmou que ele não quer nada e "não tem nada a ver" com Diddy.