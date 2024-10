Leão: Enquanto Mário Gomes pede esmola, filho é infeliz ao posar em Porsche

O comentarista diz que João tem a cabeça "fresca demais" e deveria focar em ajudar o pai. "Não tá preocupado com a família, não tá pensando na família, só tá pensando no trabalho dele, em vender o peixinho dele", diz. "Por mais que justifique, fica pior".

Gusttavo Lima cansa ao fazer piada e debochar de investigação judicial

Yas Fiorelo e Leão Lobo também comentaram no Splash Show sobre como Gustavo Lima tem debochado publicamente em shows da justiça por ter suas contas bancárias bloqueadas.

A comentarista critica a forma como o cantor tem lidado com as investigações. "Tudo ele faz essas gracinhas, essas piadas", diz.

A forma como ele trata esse assunto parece que é algo muito leviano, muito engraçado. Quando a gente tá falando de uma investigação judicial muito séria Yas Fiorelo

Ela ainda chama a atenção para a forma como jogos de azar, sobre os quais Gusttavo Lima é investigado por ter ligação, são prejudiciais para algumas pessoas. "Isso já virou uma epidemia, um vício. Não sou eu que estou dizendo, tem matérias que explicam que esse vício em jogos e apostas tem acabado com famílias, principalmente com as pessoas mais pobres".