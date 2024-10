POW Festival terá shows gratuitos de Di Ferrero e Gabriel o Pensador

Di Ferrero e Gabriel o Pensador fazem parte da programação do POW Festival no próximo final de semana em Ribeirão Preto (SP).

Ambos se apresentam às 19h. O show de Di Ferrero está marcado para o sábado (19), enquanto o de Gabriel o Pensador acontece no domingo (20). O POW Festival acontece no espaço A Fábrica e tem entrada gratuita mediante reserva de ingressos no site. Programação musical também tem batalhas de MCs e a final do projeto School of Rock, a partir das 14h.

Tecnologia também é tema do festival. O público terá acesso a simuladores de realidade virtual com experiências como montanha-russa, canoagem, viagem dentro do cérebro e mais. Além disso, haverá batalha de robôs e simuladores de corrida.