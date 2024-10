Após perder tudo, Vitório consegue emprego inusitado em 'Alma Gêmea'

Com isso, o cozinheiro vê na carrocinha de algodão doce de Alaor (Marcelo Barros) a única opção para não ficar parado e, quem sabe, tirar alguns trocados para sobreviver. Empenhado, Vitório escuta os ensinamentos do dono do carrinho para vender os doces.

O amado de Olívia passa a ser o novo vendedor de algodão doce da cidade. A mãe de Mirella (Cecília Dassi) fica nervosa com a nova profissão de seu namorado, mas nem isso o impede de se empenhar nas vendas.

Vitório (Malvino Salvador) vendendo algodão doce em 'Alma Gêmea' Imagem: Márcio de Souza/Globo

A reprise de "Alma Gêmea", novela de 2005, escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.