Yuri Lima compartilha primeira foto de Nala, filha com Iza

Yuri Lima compartilhou a primeira foto de Nala, sua primeira filha com a cantora Iza, que nasceu neste domingo (13).

Na foto, ele mostra a mão de Nala. Yuri escreveu a data de nascimento da filha na legenda, junto com um emoji de leão. O nome da filha foi inspirado no filme "O Rei Leão", em que Iza dublou a personagem com o nome da criança.

A cantora também compartilhou a mesma foto e usou uma canção de Alceu Valença na legenda. "Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais", escreveu.