Cíntia Chagas não quer que divórcio se transforme em 'escândalo pessoal'

Cíntia Chagas afirmou que não quer que seu divórcio com o deputado estadual Lucas Bofe (PL-SP) se transforme em um "escândalo pessoal".

O que aconteceu

Na conversa com Duda e Leda Nagle, ela falou sobre a decisão de se separar. "Eu não queria me separar, eu precisei me separar. Precisei pedir o divórcio", disse. "Qual mulher se casa, com todo aquele floreio que eu casei; qual mulher assume tão publicamente o amor que ela tem por um homem e três meses ela se separa? Algo de muito grave aconteceu", disse em entrevista ao podcast Os Nagle.

Cíntia não entrou em detalhes sobre a agressão sofrida, mas disse que não deseja se tornar uma "mártir". "Eu cheguei até aqui, única e exclusivamente pelo meu trabalho. Nunca me envolvi em escândalos pessoais, e não vejo motivo de fazer meu término, meu divorcio, em um escândalo pessoal".