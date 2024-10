Cíntia Chagas diz que foi chamada de fútil e vilã por término com deputado

Cíntia Chagas disse que foi taxada de "vilã e fútil" após o término do casamento com o deputado estadual Lucas Bove (PL-SP). A influenciadora encerrou o matrimônio três meses depois de subir ao altar. Ela denunciou o parlamentar com base na Lei Maria da Penha e conseguiu medida protetiva contra o ex-marido.

O que aconteceu

Chagas disse que após anunciar o término, mas não explicar que a motivação foi o suposto comportamento abusivo do deputado, passou a ser criticada. Durante participação no podcast Os Nagle, da jornalista Leda Nagle, ela contou que, inicialmente, não expôs a violência sofrida para preservar sua privacidade e, na ocasião, preferiu ser "discreta" e dar a "desculpa que todo mundo dá, que 'não tínhamos mais objetivo em comum, que as coisas mudaram'".

Influenciadora destacou que passou a ser atacada e chegaram a editar vídeos antigos de uma entrevista dela na tentativa de colocá-la como a "vilã da história". "Vídeo meu, de uma entrevista antiga, foi maldosamente editado, e viralizou. Esse vídeo me coloca como uma pessoa materialista, horrorosa. Editaram de tal forma que fiquei como a vilã da história e eu fui massacrada, foram dias e dias de massacre. Diziam: 'você não merece ser católica, como assim, sua fútil, do nada você se separa'... E eu olho para aquilo e as pessoas não sabem do que estão falando".