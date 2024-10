José de Abreu anuncia volta às novelas da Globo: 'Sucesso incrível'

José de Abreu, 78, anunciou neste sábado (12) que vai se unir ao elenco de "Volta por Cima", atual trama das 7 da Globo.

O que aconteceu

O ator assinou contrato para atuar no folhetim de Cláudia Souto. "Acabo de assinar um contrato por obra certa com a Globo. 'Volta por Cima' é um sucesso incrível. Muito feliz em entrar nessa festa", comemorou ele, em post no X (antigo Twitter).

Abreu deu detalhes do novo papel, um ex-bicheiro. "Meu personagem se chama Rodolfo Barros, bicheiro aposentado que só se dedica ao samba, criação de cavalos e mulheres bonitas."