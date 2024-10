José de Abreu relembra morte trágica de filho aos 20 anos: 'Vida invertida'

O artista acrescentou ao texto um trecho da música "Pedaço de Mim", de Chico Buarque. "Que a saudade é o revés de um parto / A saudade é arrumar o quarto / Do filho que já morreu."

Rodrigo Abreu morreu ao cair acidentalmente da janela do apartamento do pai, com quem vivia no Rio de Janeiro. O rapaz era fruto do relacionamento de José com a advogada Neuza Serroni.