Amor à 1ª vista? Vera Viel e Faro se conheceram em comercial de chinelos

Ao longo dos anos, Vera fez centenas de ensaios e capas de revistas, além de desfiles no Brasil e no exterior. Entre os países em que Vera trabalhou estão Japão, Suíça, Alemanha, África do Sul e México.

Em 2010, ela iniciou sua carreira na tevê como repórter do programa de Amaury Jr. na RedeTV!. O jornal Extra noticiou à época que o contrato inicial de Vera era de apenas dois meses, como um período de experiência, já que ela nunca tinha trabalhado no vídeo. Mas o desempenho de Vera agradou e ela renovou o compromisso com a emissora, onde desempenhou a função até 2011.

O mais legal de tudo é ver o Rodrigo me admirando de novo como profissional, e não só como mulher. Sentia falta disso. [No início], alguém tinha que [parar de trabalhar] porque o casamento não ia dar certo se os dois continuassem viajando. E achei que tinha que ser eu.

Vera, ao Extra, em 2010

Vera ganhou seu próprio programa, o Zapping, no ano seguinte na Record. A emissora do marido resolveu tirá-la da concorrência em 2011, apesar das críticas "por sua falta de intimidade com o jornalismo", segundo a Veja São Paulo.