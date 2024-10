Vera Viel descobre nódulo e Rodrigo Faro pede orações pela esposa

Faro abraçou a esposa durante a gravação e reforçou o pedido para que seus seguidores orem em favor dela. "Agora é o momento de oração, de pedir que vocês possam orar pela Vera, pela nossa família. Com certeza, teremos um testemunho lindo para contar no final disso tudo."

Nos comentários do post, vários famosos fizeram seus votos de melhoras a Vera. "Já deu tudo certo, amigos. Deus está no poder", disse o ator Fábio Villa Verde, 53. "Deus no comando. Já deu certo", escreveu o apresentador Celso Portiolli, 57.