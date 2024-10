Ary Toledo escreveu poesia para a esposa: 'Saudade ingrata'

Confira a poesia:

"Partiu para a eternidade. Minha bela, minha estrela. Nunca mais poderei vê-la. Vivo muito triste aqui."

Quando fiquei sem Marly. Nunca mais tive alegria. Minha alma ficou vazia. Minha amada foi embora. A lembrança me devora.

Sem ela não sei viver. Difícil é conviver. Com lágrima derramada. Com as dores acumuladas. Nas esquerdas do meu peito

Peço a Deus pra dar um jeito. Na minha vida infeliz. Meu sentimento é quem diz. Responda, saudade ingrata

Por que razão me maltrata? Qual foi o mal que eu te fiz?"