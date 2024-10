Ary Toledo estava de cadeira de rodas no Programa Silvio Santos; entenda

Ao Extra, em 2021, ele falou sobre o assunto. "O nervos e os músculos das pernas atrofiaram por tanto tempo acamado e também tem o exercício respiratório também, meus pulmões ficaram 30% comprometidos".

Em entrevista ao Conversa com Bial em 2023, ele também comentou o assunto. "Apesar de eu usar uma cadeira, pelo movimento das pernas, eu não sou cadeirante, eu estou cadeirante. E meu trabalho não foi prejudicado. Eu trabalho com a cabeça. To escrevendo meu livro, compondo, fazendo música. To em atividade e assim pretendo seguir. Quanto tempo posso mais viver? Talvez estourando uns 30 40 anos."

Em sua participação no Programa, Ary exaltou Silvio Santos. "O Silvio me desafiava e eu comentava as piadas que ele me sugeria. Além de grande comunicador, empresário e ser humano, Silvio Santos você também é proprietário de um coração que transborda amizade, carinho, proteção e, sobretudo, generosidade. Esse conjunto de valores que você possui me estimula a afirmar com absoluta certeza que você hoje não é parte da televisão brasileira, você é a própria televisão brasileira".

Quem foi Ary Toledo

Nascido em Martinópolis, no interior de São Paulo, Ary Toledo se mudou para a capital paulista aos 22. Naquela época, começou a trabalhar como ator no Teatro Arena e, aos 27, passou a dedicar sua vida à carreira humorística.

Além de humorista, Ary também teve uma carreira como cantor e compositor. Lançou seu primeiro trabalho musical em 1965, um álbum chamado "Ary Toledo No Fino da Bossa". O disco foi impulsionado pelo sucesso da música "Tiradentes".