A Fazenda: Câmeras têm instabilidade e mostram vacas há mais de 2 horas

Os sinais de transmissão de A Fazenda 2024 (RecordTV) saíram do ar na manhã deste sábado (12).

O que aconteceu

O pay-per-view do reality show foi afetado. Os principais sinais de transmissão do Playplus, streaming da Record, pararam de acompanhar os participantes por volta de 9h40 e ficaram apenas mostrando as vacas da propriedade rural.

Cerca de dois sinais ainda exibiam os peões, com instabilidade. Em uma das câmeras, era possível ver Albert Bressan realizando o trato das aves, enquanto a cozinha era exibida em outra. No entanto, essas transmissões também eram interrompidas, e um banner do programa dava lugar às imagens.