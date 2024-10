Antes de denunciar ex, Cíntia Chagas gerou polêmica com submissão feminina

Cíntia Chagas e o deputado estadual Lucas Bove (PL-SP) ficaram casados apenas três meses e, no último dia 4 de setembro, a palestrante registrou um boletim de ocorrência com base na Lei Maria da Penha e conseguiu uma medida protetiva contra o ex-marido.

Quem é Cíntia Chagas

Nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, e formou-se em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ganhou fama por conta de seu jeito de lecionar, ganhando o título de "a educadora mais divertida do país".

Conta com 6 milhões de seguidores no Instagram e milhares de alunos em seus cursos virtuais. Ela também é entrevistadora, palestrante e escritora, com dois livros lançados: "Sou Péssimo em Português" e "Um Relacionamento Sem Erros de Português".