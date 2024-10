Jade Barbosa se casa novamente na Itália com presença de ginastas famosos

Após fazer um casamento civil intimista no Brasil, Jade Barbosa trocou alianças novamente com Leandro Fontanesi em uma cerimônia na Itália que contou com a presença de ginastas famosos.

O que aconteceu

A ginasta se casou novamente com Leandro Fontanesi em uma cerimônia realizada em Verona, na Itália. Anteriormente, o casal havia trocado alianças em uma cerimônia íntima no Brasil.

Rebeca Andrade, Flavia Saraiva, Julia Soares, Lorrane Oliveira, Daiane dos Santos e Arthur Nory estavam entre os convidados. Os ginastas famosos fizeram questão de compartilhar momentos do evento em suas redes sociais.