Neymar não está sozinho: 5 outros famosos que exageraram no Photoshop

Ana Hickmann

Imagem: Reprodução/Instagram

A própria modelo reclamou do Photoshop exagerado em seu rosto após posar para uma capa de revista. Na imagem, a apresentadora aparece com a boca, bochechas e olhos modificados. Incomodada, Ana mostrou sua insatisfação com um comentário no post da publicação que divulgava a edição. "Gente, essa não sou eu", escreveu.

Mara Maravilha