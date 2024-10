Provocações e tapa na cara: a treta entre Nego do Borel e filho de Mesquita

Em resposta, Nego do Borel disse ao influencer que estava em São Paulo e o convidou para um "treino". Na sequência, Luiz foi atrás de Nego em um bar na capital paulista. O cantor, que estava acompanhado dos amigos, foi abordado pelo rapaz.

Nego começou a gravar a interação entre eles, e Luiz perguntou se ele queria "show" ao registrar a cena. O cantor pediu para que eles fossem para fora do restaurante, e foi neste momento que começaram a se encarar.

Eles começaram a trocar ofensas na frente do restaurante. Nego disse que não queria dar mídia para Luiz e fez um comentário sobre o pai do influenciador. Foi neste momento em que o cantor levou um tapa do influencer no rosto.

Depois do tapa, seguranças afastaram os dois. Nego compartilhou o vídeo da briga em seu perfil no Instagram. "Você está ferrado, seu merda. Eu vou te denunciar e te jogar um processo que você vai vender sua casa para me pagar, seu covarde. Luiz, você é um covarde, se prepare".

Luiz também acusou Nego de ter feito comentários negativos sobre sua namorada nas redes sociais. "A partir do momento que você envolveu qualquer pessoa da minha família, você está mexendo com a minha honra. O recado foi dado."

A 'encarada'

O convite para duelo no Fight Music Show era antigo, segundo Nego do Borel. Cantor afirmou que as provocações já eram constantes após a luta contra MC Gui —na ocasião, Nego do Borel saiu derrotado do ringue. Artista publicou vídeo aceitando o desafio após a discussão em São Paulo.