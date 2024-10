Jennifer Lopez 'não queria pedir divórcio' de Ben Affleck, diz site

Apesar dos problemas, J-Lo quer guardar boas lembranças com Affleck. "Ela é muito grata por todas as memórias lindas com Ben, mas agora ela está focada em criar o melhor futuro para si mesma e para seus filhos", declarou a fonte.

Um dos estopins para o divórcio teria sido o período em que Jennifer e Ben passaram separados durante o verão. "Ela estava muito chateada por isso", disse a revista.

No entanto, os que estão ao redor de J-Lo afirmam que ela está pronta para olhar para tudo isso como algo positivo: "Ela está seguindo em frente com otimismo. Em vez de sentir que caiu de cara, ela percebe que era pra ser. Agora ela está tirando um tempo para si mesma".