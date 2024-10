Cupertino sentiu-se 'indefeso' em julgamento da morte de Rafael Miguel

"Foi um dia absurdamente estressante", continuou Isabela. "Cheguei no ápice do desconforto, da ansiedade. Preciso de um tempo em silêncio pra assimilar tudo. Agradeço todas as mensagens de carinho e quero muito poder falar disso com calma com vocês em outro momento".

Ela contou como foi difícil prestar o depoimento. "Hoje foi, de longe, o segundo pior dia da minha vida. Passei por um desconforto emocional, uma ansiedade, uma angústia que não cabe no meu peito por ter que passar por tudo isso de novo, reviver tudo de novo. Estou de sentindo exausta emocionalmente. Tomei um calmante, vou deitar e quero esquecer um pouco dese dia".

Apesar da dor, Isabela citou o desejo por justiça como seu incentivo. "Hoje eu atingi um nível de estresse que há muitos anos não atingia. Estou dilacerada. Mas, apesar de tudo, eu desejo que todo esse esforço, não só da minha parte, como de todas as pessoas envolvidas, valha a pena, que a justiça seja feita".

Ela pediu que os fãs a mantenham em suas orações. "Orem por mim, orem pelas pessoas envolvidas, porque é muito difícil. Hoje eu achei que ia entrar em colapso. Achei que eu ia quebrar. Juro por Deus. Cheguei em um nível de estresse que falei: meu coração vai parar. De tanta dor, tanta angústia. Foi um dia terrível. Não sei nem explicar. Mas estou na torcida para que os próximos dias sejam mais leves".

O crime

O ator Rafael Miguel, que interpretou o personagem Paçoca na novela "Chiquititas", do SBT, e seus pais, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel, foram assassinados em junho de 2019, em São Paulo. Os três foram baleados após terem ido até a casa da namorada do ator de 22 anos, Isabela Tibcherani. O crime aconteceu na Estrada do Alvarenga, no bairro Pedreira, na zona sul da capital.