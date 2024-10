'Só namora após os 30': filha de Cupertino diz que pai sempre foi agressivo

Isabela afirma que via o pai agredir a mãe, Vanessa, desde pequena. "Quando eu fiquei mais velha, ele dizia que eu também ia apanhar se eu chorasse."

Ela disse também ter sofrido com agressões durante depoimento. "Acontecia por muito pouco. Uma resposta atravessada, ou a falta de uma resposta, virava um motivo."

Ele já quebrou um prato na minha cabeça. Também tentou me sufocar com um pano de prato. Já me colocou contra a parede para me dar chutes

Isabela Tibcherani, filha de Paulo Cupertino

Brigas foram constantes após Paulo descobrir namoro entre Rafael e Isabela: "Apenas minha melhor amiga poderia me visitar. Eu não podia sair de casa", disse a filha do réu.

Antes do crime, Isabela e Rafael planejavam morar juntos. Filha de Paulo Cupertino completou 18 anos no ano em que o então namorado foi assassinado.

Por conta das proibições, Isabela tentou terminar o relacionamento com Rafael. Porém, jovem insistiu em conversar com o pai da jovem para tentar resolver conflito.