Ex de Cupertino diz que sofreu 'inúmeras agressões' e foi ameaçada com arma

Julgamento de Paulo Cupertino, acusado de matar o ator Rafael Miguel e seus pais, começou nesta quinta-feira (10), em São Paulo Imagem: Klaus Silva/TJSP

Vanessa relatou uma rotina de agressões físicas e verbais com Cupertino. Ela disse que chegou a registrar boletim de ocorrência pelas agressões, mas não seguiu com as investigações porque foi ameaçada por ele.

Paulo Cupertino também era agressivo com a minha filha. Eles nunca se deram bem.

Questionada pela promotoria, ela confirmou que já foi ameaçada por Paulo com uso de arma. Vanessa apontou que o réu também citou familiares em diferentes ameaças.

Vanessa contou que, na noite anterior ao crime, ela levou Isabela para encontrar com Rafael em uma festa do filho mais novo. Com medo do companheiro chegar de surpresa, ela teria ficado do lado de fora vigiando uma possível chegada de Cupertino