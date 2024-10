Chico: Cauê responde com ataque pessoal chance de se explicar sobre Fazenda

Questionado sobre seu VT "curto" e o tamanho de sua relevância no programa, o peão disse que seus amigos não falam mal dele pelas suas costas — e que esse seria um problema do comentarista, "se é que ele tem amigos". "Como fica o respeito à imprensa? Não sei. Fico sem ar com tamanho o desrespeito", questiona Chico.

Ofereci a ele a chance de se explicar, e ele respondeu com um ataque que não foi de cunho profissional, mas pessoal Chico Barney

Cauê 'esculhambou' produção, Márcia Fu e Galisteu

Segundo Chico, Cauê também "esculhambou" a produção da Fazenda e Adriane Galisteu. "Foi falta de profissionalismo. E não foi só comigo. Teve pior — eu sou só eu, mas ele virou-se para a Galisteu e a culpou (...) porque não o deram espaço para falar [no paiol]".

Não basta me desrespeitar. O desrespeito contra mim eu aguento, mas à produção do programa, que abriu espaço para ele, é certo? Chico Barney

Sobrou até para Márcia Fu, a ex-peoa escalada para quadros de humor dessa edição. "Foi um clima inóspito", avalia Chico. "Ele não perdia a chance de cutucar a Márcia".