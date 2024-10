Luana cai no choro ao falar de eliminação de aliados: 'Brasil me odeia'

Luana chorou na tarde desta sexta-feira (11) pensando na eliminação de seus aliados em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Luana foi às lágrimas ao falar de seus aliados. "Acho que o Brasil me odeia", disse. "É Larissa, Raquel, Cauê agora... Eu acho que o Brasil me odeia. As pessoas que eu mais amo saíram."

Flor diz que a amiga não tem com o que se preocupar. "Mas não tem nada a ver com você. Isso aqui é só um jogo." Fernando também questionou. "Mas porque iam odiar você?", disse. "Porque sim", respondeu Luana.