Sacha errou ou não com Larissa? Chico e Bárbara opinam sobre o caso

A saída de Larissa Tomásia de A Fazenda (Record) ainda está causando desdobramentos dentro do reality rural. Na noite de terça-feira (8), muitos peões usaram o relacionamento da ex-peoa com Sacha como motivo de voto. O ator usou seu espaço na formação de roça para retomar sua visão do affair e se defender das acusações.

"Eu acho que ele se defendeu bem, foi cansativo, mas necessário, porque uma coisa repetida várias vezes acaba virando uma verdade", analisa Bárbara Saryne. Ela avalia que Sacha tentou ser sincero com Larissa, dizendo que não queria relacionamento ou magoá-la e também lembra que os dois tiveram falas um sobre o outro que eram controversas.