Antes de lista suja, fazenda de Leonardo já foi notícia por avião com droga

A Fazenda Talismã, do cantor Leonardo, 61, foi notícia após um avião invadir o local com 420 kg de cocaína em 2023. A propriedade voltou a ser notícia esta semana, após uma fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) encontrar seis pessoas em condições degradantes —o que levou à inclusão do sertanejo na "lista suja" do trabalho escravo.

O que aconteceu

Um avião carregado com 420 kg de pasta base de cocaína invadiu a Fazenda Talismã em 10 de novembro de 2023. Segundo a PM de Goiás, um homem que dirigia um Fiat Uno abordou funcionários da fazenda e pediu autorização para que um avião de pequeno porte pousasse nas terras, segundo ele, para abastecer. Os funcionários não autorizaram o pouso, mas mesmo assim a aeronave aterrissou na propriedade.

A invasão também se deu por terra: três homens em uma caminhonete quebraram a porteira da entrada da propriedade e foram até o local onde o avião pousou. O Fiat Uno também invadiu a área. Alguns homens passaram a transferir a carga do avião para a caminhonete, enquanto outros abasteciam o avião, usando combustível transportado no Uno. Os funcionários acionaram a polícia, mas o avião decolou e os carros fugiram.