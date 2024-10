Saiba quem são as celebridades que não negam sentir ciúmes e deram barraco

De acordo com fofocas da época, Bieber só teria saído com Miranda para dar o troco em Bloom, que havia sido flagrado com sua ex-namorada, Selena Gomez.

Orlando Bloom brigou com Justin Bieber Imagem: Reprodução/Instagram

Fernanda Souza

Em 2016, durante as Olimpíadas no Rio de Janeiro, Fernanda ficou incomodada com a atenção que o então marido Thiaguinho dispensou à top Izabel Goulart durante as gravações de um programa da Rede Globo. Segundo conversas da época, ela chegou a gritar com o amado em uma lanchonete, acusando-o de não conseguir disfarçar o deslumbramento com a beleza da modelo.

Fernanda Souza teve ciúmes do então marido Thiaguinho Imagem: Imagem: Reprodução/Instagram@thbarbosa

Durante um show em Guarajuba, na Bahia, na Virada de 2016 para 2017, a cantora reparou, do palco, o papo animado que o marido, Daniel Cady, levava com uma mulher. "Quem é essa aí, papai? Está cheio de assunto, hein? Vou passar a mão na cara! Conversando para c*! Manda ela subir aqui no palco para fazer essa conversinha de ouvido comigo!", mandou, nervosa.