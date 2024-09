Davi aconselhou namorado de Raquel a não assistir à Fazenda 16: 'Ciúmes'

Davi teria indicado que, ao longo de um reality, chega um momento em que o participante sente vontade de "subir pelas paredes". "Você tem que vigiar muito", disse Raquel.

Raquel também brincou com o namorado, dizendo que caso visse um musculoso na casa, pegaria em seu braço. "Ele sabe que eu tenho amizade com homem, sou bem tranquila. Tenho mais amizade com homem do que com mulher, fico mais à vontade", conta.

A baiana ainda disse que, mesmo vivendo hoje "outra vida", nunca cogitou deixar o companheiro. "Foi o que eu falei pra ele: 'Eu tava contigo quando não tinha nada, e agora que Deus abriu uma porta escancarada, eu não tenho que te largar'. Eu gosto muito dele, e ele tem muitos defeitos, como qualquer homem. Eu disse pra minha assessora 'se ele fizer alguma coisa, pode bater nele'. Eu não quero estar com minha cabeça preocupada com homem lá fora."

Yuri concordou e disse que "é muito feio" e ruim para as mulheres quando participantes de reality traem. "O cara que se controle, vai tomar no c*", disse.

Raquel concordou. "A gente brincar é uma coisa, mas ficar de chamego é diferente", disse. "Não tem como esconder nada aqui".

A irmã de Davi também falou sobre sua preparação para entrar em A Fazenda, após "apanhar" com Davi no BBB. "Depois de tanto apanhar, eu falei 'vou entrar com assessoria, um bom jurídico e um bom suporte'. Quando eu sair daqui, nenhum dos meus familiares vem, quem vem são meus assessores."