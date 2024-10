Cid Moreira queria deserdar filhos; é ilegal tirar herdeiro de testamento?

Fátima Sampaio, a viúva de Cid, está sendo acusada de dilapidar o patrimônio do apresentador. Roger e Rodrigo afirmam que ela transferiu bens de Cid para si e para parentes e a acusam de manipulação patrimonial. Se essas alegações forem confirmadas, Fátima poderá ser responsabilizada tanto civil quanto criminalmente. "Se for comprovado que ela praticou atos fraudulentos, poderá enfrentar sanções severas", destaca Avelar.

Estatuto do Idoso

Estatuto do Idoso protege o patrimônio de pessoas com mais de 60 anos. O artigo 102 do Estatuto do Idoso criminaliza a apropriação ou dilapidação de bens de idosos. "Apropriação indevida pode resultar em penas de reclusão de um a quatro anos, além de multa", ressalta Avelar.

Alegações de maus-tratos e abuso financeiro são avaliadas por meio de provas robustas. A análise das acusações contra Fátima envolve investigações criminais e civis, incluindo documentos, depoimentos de testemunhas e perícias. A lei prevê que, se houver evidências de vulnerabilidade de Cid e dilapidação patrimonial, Fátima pode ser legalmente responsabilizada.

Filhos têm várias opções legais para contestar a deserdação. A impugnação judicial é o principal caminho para Roger e Rodrigo, e eles podem contestar tanto a validade do testamento quanto a capacidade mental de Cid no momento em que o redigiu. "Se a influência indevida for comprovada, o testamento pode ser anulado e os bens redistribuídos conforme a sucessão legítima", diz Paiva.