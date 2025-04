Qual papel Maria Gladys, atriz desaparecida em MG, fez em 'Vale Tudo'?

Na publicação, ela afirma que Maria Gladys está desorientada e sem ter onde morar. "Alô amigos! Maria Gladys está Santa Rita de Jacutinga na rua, confusa, sozinha, sem dinheiro e sem casa", relata.

A filha da atriz ainda revela que sua intenção ao encontrar sua mãe é levá-la até o Rio de Janeiro. "Precisa vir ao Rio me encontrar pra que eu possa traze-la pra minha casa. Lá é uma cidade de difícil acesso, pois não tem transporte, precisa de táxi pra chegar a Volta Redonda e de lá vir pro Rio. Eu vou buscar ela na rodoviária".

Maria Thereza finalizou a publicação explicando que nem ela, nem sua irmã, possuem dinheiro para comprar uma passagem rodoviária. Por fim, ela ainda deixou a chave pix de Maria Gladys, na esperança de oferecer algum suporte financeiro para sua mãe.

Qual era o papel de Maria Gladys em 'Vale Tudo'?

Na versão de "Vale Tudo" exibida em 1988, a atriz viveu Lucimar. Ela morava na vila de Raquel e era faxineira na casa de diversos personagens. Personalidade forte, aquela que gosta de uma briga.

Lucimar participou de algumas cenas marcantes da trama, como quando come a maionese que foi estragada a mando da grande vilã da história. Ao final da trama, a faxineira ganha no jogo do bicho, se torna uma ricaça e aparece vestida igual a Odete Roitman.