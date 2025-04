Globo convoca humoristas para homenagem no Vídeo Show; veja quem são

Gravação do retorno do Vídeo Show reuniu um time de estrelas para homenagear o núcleo de humor da TV Globo, que completa 60 anos.

O que aconteceu

Fabiana Karla, Luis Miranda, Evelyn Castro, Heloisa Perisse, Fernando Caruso e Welder Rodrigues estiveram na gravação para a edição especial. "Estou muito emocionada, a gente gravou os 60 anos de humor aqui da Globo e fazendo homenagem a grandes nomes, grandes figuras icônicas do humor que entraram nas suas vidas, nas suas casas e que vocês vão lembrar com muito carinho, com muita saudade".

Eles participaram de um jogo no qual relembram ícones do gênero no programa que vai ao ar dia 24 de abril, após "Vale Tudo", dentro da programação em comemoração aos 60 anos do canal. "Eu estou muito emocionada, o humor é uma ferramenta que é potente, forte e que ajuda a gente em muitas áreas da nossa vida".