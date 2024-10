Cid Moreira entrou para o Guinness por trabalho no JN: 'Fui surpreendido'

Cid Moreira, que morreu nesta quinta-feira (3) aos 97 anos, foi âncora do Jornal Nacional por quase 27 anos. A longevidade no comando do principal noticiário televisivo do país lhe rendeu um registro no Guinness World Records, o Livro dos Recordes, enquanto ele ainda estava na bancada.

O recorde de Cid

Apresentador com maior tempo a frente de um mesmo telejornal. Em 2019, ele relembrou como foi a experiência de ser reconhecido no prestigiado Guinness por sua longevidade na condução do JN.