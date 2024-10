Cid Moreira pediu para ser enterrado com 1ª esposa; quem foram seus amores?

Jaciara Moreira, filha de Cid Moreira com Nelcy Imagem: Acervo pessoal/Reprodução TV Globo

Jaciara também foi mãe de Alexandre, que morreu em 1996 aos 21 anos em um acidente de carro, segundo acervo da TV Globo e do Jornal Zero Hora. No Encontro desta quinta (3), a viúva Fátima Sampaio contou que era desejo de Cid descansar ao lado de Nelcy, Jaciara e Alexandre. "Ele falou para mim que quer ser enterrado em Taubaté, perto da primeira esposa, da filha que foi, do neto que foi."

Olga Verônica Radenzev Simões

Cid foi casado com Olga entre 1970 e 1972 e com ela teve o filho Rodrigo Moreira. No programa "Balanço Geral São Paulo", da TV Record, o segundo filho do apresentador contou a Fabíola Reipert que a iniciativa da separação partiu da mãe.

"O Cid e a minha mãe conviveram até quando eu tinha um ano e meio. Minha mãe deixou o Cid, não foi o Cid que deixou a minha mãe. Minha mãe me contou, eu não me recordo, que eu estava aprendendo a andar e derrubei objetos no chão ao puxar uma toalha de mesa. Ela me disse que ele me bateu. Ela não suportou isso, é um detalhe que poucas pessoas sabem", disse.